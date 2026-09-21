La prima cena: addentare nostalgia dalla valigia dei tesori

L’aereo è atterrato tardi, di lunedì sera. Un giorno stupido per tornare dalle vacanze. «Ci sarà qualcosa in frigo», ho detto trascinando il trolley. La luce artificiale ha illuminato mezzo limone e un barattolo di capperi. «Allora mangiamo le cose greche: le olive, i paximadia, quei cosi al sesamo». «Ma quelli sono regali», ha detto mia moglie