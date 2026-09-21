La prima cena: addentare nostalgia dalla valigia dei tesori

L’aereo è atterrato tardi, di lunedì sera. Un giorno stupido per tornare dalle vacanze. «Ci sarà qualcosa in frigo», ho detto trascinando il trolley. La luce artificiale ha illuminato mezzo limone e un barattolo di capperi. «Allora mangiamo le cose greche: le olive, i paximadia, quei cosi al sesamo». «Ma quelli sono regali», ha detto mia moglie
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo della crisi del mondo del vino e delle evoluzioni nel settore, tra wine pairing con il gelato, eccezioni portoghesi e calici in Ucraina. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli alt