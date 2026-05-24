La provincia non esiste: dentro l’immaginario veneto

Con il trionfo de Le città di pianura ai David di Donatello la regione è tornata sotto i riflettori. Una rassegna organizzata dalla libreria Marcopolo indaga le voci più interessanti oggi nell’area. Che raccontano un territorio variegato: un po’ «l’inconscio d’Italia», ma che sa guardare in alto
Il primo aprile abbiamo saputo che Le città di pianura aveva ricevuto sedici nomination ai David di Donatello e che non era uno scherzo. Utilizzo la prima persona plurale perché, in quei giorni, mi trovavo a Venezia per presentare una rassegna culturale intitolata Venetowave. Ideata dalla libreria Marcopolo di Campo Santa Margherita, ha ospitato Francesco Sossai, Giulia Scomazzon, Nicole Trevisan, Enrico Prevedello, Sandro Frizziero. Ora che il film scritto da Sossai e Adriano Candiago ha vinto