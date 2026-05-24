La provincia non esiste: dentro l’immaginario veneto

true false

Il primo aprile abbiamo saputo che Le città di pianura aveva ricevuto sedici nomination ai David di Donatello e che non era uno scherzo. Utilizzo la prima persona plurale perché, in quei giorni, mi trovavo a Venezia per presentare una rassegna culturale intitolata Venetowave. Ideata dalla libreria Marcopolo di Campo Santa Margherita, ha ospitato Francesco Sossai, Giulia Scomazzon, Nicole Trevisan, Enrico Prevedello, Sandro Frizziero. Ora che il film scritto da Sossai e Adriano Candiago ha vinto