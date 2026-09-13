La rivoluzione inattua(bi)le: cosa è stato l’operaismo

In Nietzsche a Mirafiori (Scholé) Daniele Palano analizza tutte le dinamiche del movimento. E arriva a una lucida conclusione sulla sua parabola storica e di pensiero politico

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Verso la fine del 1964 Mario Tronti inviò a Einaudi la prima versione di un saggio intitolato Marx, forza lavoro e classe operaia, che sarebbe poi confluito nel libro Operai e capitale. L’editor Luca Baranelli chiese un parere a Norberto Bobbio, che riservò al testo una stroncatura in guanti di pizzo: apparteneva a un genere di letteratura verso il quale egli non provava alcuna simpatia e che lo obbligava a un giudizio prevenuto. Si trattava dell’«ennesimo tentativo di indicare i metodi e le con