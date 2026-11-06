“La scala di seta” è un giallo scritto da chi sa divertirsi

Dalla penna di Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone arriva un nuovo mistero con protagoniste la chimica Serena Martini e la poliziotta Corinna Stelea. Al centro della trama, la morte di un’architetta, per un libro che si occupa di intelligenza artificiale e che è pieno di senso dell’umorismo
«Aura. Si dice quando approvi quello che ha detto o fatto qualcun altro. Una specie di certificato di abilità, un breve ma duraturo cerchio di luce e di approvazione incondizionata. C’è anche il contrario, ovviamente: “aura lost”.» Così l’adolescente Martino spiega ai suoi confusi genitori un concetto chiave della società corrente, e lo fa en passant, nel mezzo di una discussione famigliare innescata sempre en passant dall’argomento principe del 2026: l’intelligenza artificiale. Ormai a questi a