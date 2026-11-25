The Story of Sex è una storia della sessualità umana raccontata a fumetti in cui il cibo è afrodisiaco, lubrificante, offerta agli dèi. Un viaggio dall’homo habilis alla contemporaneità passando per Babilonia, l’antico Egitto, i banchetti greci e le feste romane. Senza pudore e senza voler scandalizzare per forza

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti. Questo mese indaghiamo il legame tra l’appetito sessuale e ciò che mangiamo: primi appuntamenti, metafore alimentari che comunicano l’intimità e il simbolismo di certi frutti. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, inv