La viticoltura migra verso zone più fresche. È davvero una buona notizia?

Con l’aumento delle temperature legato al cambiamento climatico la viticoltura migra verso zone più fresche e a quote più elevate. Ma non sempre l’impianto di nuovi vigneti è accolto con favore dalle comunità locali: in Trentino i cittadini chiedono un referendum per regolamentare l’attività viticola in relazione alla carenza di acqua

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo della crisi del mondo del vino e delle evoluzioni nel settore, tra wine pairing con il gelato, eccezioni portoghesi e calici in Ucraina. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli alt