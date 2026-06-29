IL CONCERTO A GENOVA

Nel tour di Fiorella Mannoia c’è l’altra storia di “Anime salve”

Fiorella Mannoia (credit Luca Brunetti)
Fiorella Mannoia (credit Luca Brunetti)
Fiorella Mannoia (credit Luca Brunetti)
Teresa Marchesi
Segui Domani su Google
29 giugno 2026 • 17:13Aggiornato, 29 giugno 2026 • 18:40

A trent’anni dall’uscita del disco, l’artista porta in tournée uno spettacolo che è un manifesto politico e sociale. Ma che viene attraversato da un fil rouge più intimo, che fa dialogare i brani di Ivano Fossati e Fabrizio De André

L’occasione è un compleanno. A trent’anni dall’ultimo indimenticabile album di Fabrizio De André, composto a quattro mani con Ivano Fossati, Fiorella Mannoia è partita da Genova con il suo tour “dedicato”: Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime salve. Non è una celebrazione. Ne fa un manifesto sociale e politico, un appello a viaggiare «in direzione ostinata e contraria», come recita un brano capitale, Smisurata preghiera. Non solo per affinità artistica ma per lunga consuetudine di affetti con

Teresa Marchesi
Teresa Marchesi
Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.