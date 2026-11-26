La 46enne emiratina, figlia del sovrano di Sharja, è stata nominata direttrice dell’esposizione del 2028: nella sua carriera ha curato la Biennale di Lahore e diretto artisticamente la Biennale di Sydney e la Triennale di Aichi. La scelta del suo nome non dipende dalla diplomazia, ma rispecchia la visione di Buttafuoco

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Era il 2003 quando il padre, sovrano di Sharjah, le affidò la Biennale dell’emirato. Aveva poco più di vent’anni e il comitato organizzatore le aveva immaginato un ruolo di rappresentanza. Lei era la più giovane e l’unica donna, e quando cominciò a cambiare le regole metà dei vecchi membri se ne andò. «Ho dovuto dimostrare il mio valore», ha raccontato al Korea Times. Ora Hoor Al Qasimi dovrà dimostrarlo a Venezia. Il Cda della Biennale, su proposta del presidente Pietrangelo Buttafuoco, l’ha no