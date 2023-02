Lazza è in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo nella categoria Big. È nato nel 1994, ma il cantante e pianista milanese ha già conquistato 34 dischi di platino e 35 dischi d’oro. Greggerà con il brano Cenere.



LA STORIA

Nato a Milano, sin da giovanissimo coltiva la passione per la musica che incanala verso gli studi accademici, frequentando i corsi di pianoforte del Conservatorio Giuseppe Verdi.

Ma è l'hip hop ad entrare con prepotenza nella vita del giovane artista, che si fa le ossa nelle crew milanesi, scegliendo Lazza come nome d'arte.

Il suo ultimo progetto discografico “Sirio” (Island Records), certificato Triplo Disco di Platino, ha totalizzato oltre 600 milioni di stream complessivi: è l’album con più settimane (17) al primo posto degli ultimi dieci anni, nonché l’album più ascoltato in Italia nel 2022 su Spotify.

La svolta verso la trap è tutta dentro il K1 Mixtape, che contiene anche un duetto con Emis Killa, primo di una lunga serie di illustri collaborazioni.

Pubblicato nel 2017, l'album d'esordio "Zzala” porta l'artista all'attenzione del grande pubblico ed è certificato Disco d'Oro l'anno successivo. L'uscita dell'album è accompagnata da due tour di successo che lo portano a suonare in tutta Italia e ai quali segue nel 2018 il remix di Lario con Fabri Fibra come ospite d'eccezione.

Nello stesso anno viene pubblicato il singolo Porto Cervo: intriso di atmosfere caraibiche e pop-oriented, il brano mette a confronto passato e presente di Lazza, prima e dopo il successo, ed è seguito dalla pubblicazione di una strepitosa versione solo piano in cui Lazza duetta con Dolcenera.

A inizio 2019 l’artista pubblica il singolo Gucci Ski Mask, brano dalle atmosfere cupe, che vanta la partecipazione di un pezzo da novanta come Guè Pequeno.

A ottobre del 2019 escono due nuovi album di Lazza, anticipati dal singolo Ouver2re: Re Mida (Aurum) e Re Mida (Piano Solo), che consacrano l’anno dell’artista con una tripletta discografica in cui riesce ad esprimersi musicalmente in maniera poliedrica, che sia nelle vesti di trapper, pianista o producer.

Re Mida (Aurum) presenta una riedizione dal sound inedito di alcune tracce del precedente lavoro Re Mida, tra cui Catrame (Piano Solo) feat. Elodie & Tedua e contiene 6 tracce inedite tra cui Gigolò feat. Sfera Ebbasta & Capo Plaza e Million Dollar feat. Emis Killa.

Frutto del lockdown di inizio 2020, è invece il mixtape J e ha visto la partecipazione ai 10 pezzi della tracklist di artisti fra i quali Capo Plaza, Tha Supreme, Pyrex e Gué Pequeno, Shiva, Tony Effe, Geolier, Emis Killa, Gemitaiz e il giovanissimo Rondodasosa.

A marzo 2022 Lazza è fra le collaborazioni dell’ultimo album di Fabri Fibra, Caos: assieme a Madame i due firmano il brano che dà il nome all’album.

A distanza di tre anni dal suo ultimo album di inediti Re Mida, Lazza fa il suo ritorno sulle scene l’8 aprile 2022 con Sirio (Island Records).

Cenere

Ho paura di

Non riconoscerti mai più

Non credo più alle favole

So che ho un posto ma non qui

Tra le tue grida in loop

Corro via su una cabriolet

Di noi resteranno soltanto ricordi confusi

Pezzi di vetro

Mi spegni le luci se solo tieni gli occhi chiusi

Mi rendi cieco

Ti penso con me per rialzarmi

Sto silenzio potrebbe ammazzarmi

Aiutami a sparire come cenere,

Mi sento un nodo alla gola,

Nel buio balli da sola,

Spazzami via come cenere,

Ti dirò cosa si prova,

Tanto non vedevi l’ora,

Ma verrai via con me

Ho visto un paio di inferni alla volta

So che vedermi così ti impressiona

Primo in classifica ma non mi importa

Mi sento l’ultimo come persona

L’ultima volta che ho fatto un pronostico

È andata a finire che mi sono arreso

Sai che detesto che citi l’oroscopo

Ma non sai quanto con me ci abbia preso.

Ti prego abbassa la voce

O da sta casa ci cacciano proprio

Ormai nemmeno facciamo l’amore

Direi piuttosto che facciamo l’odio

Ora ti sento distante

Io schifo il mondo e tu guardi

Cercavo una verità che

È sempre in mano ai bugiardi

Aiutami a sparire come cenere,

Mi sento un nodo alla gola,

Nel buio balli da sola,

Spazzami via come cenere,

Ti dirò cosa si prova,

Tanto non vedevi l’ora,

Puoi cancellare il mio nome,

Farmi sparire nel fumo,

Come un pugnale nel cuore,

Come se fossi nessuno,

Via come cenere, cenere

Vorrei,

Che andassi via,

Lontana da me,

Ma sei la terapia

Rinasceremo insieme dalla cenere,

Mi sento un nodo alla gola,

Nel buio balli da sola

Bella che mi sembri Venere,

Scendi che il tempo non vola,

Sono qua sotto da un’ora

Tu sei più calda del sole,

Io invece freddo mercurio

Lasciamo quelle parole,

Dimenticate nel buio

Via come cenere, cenere

