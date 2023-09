L’ultimo numero (in tutti i sensi!) di Fumetti è dedicato a “Le Cosmicomiche”, la raccolta di racconti di Italo Calvino. l tema di questo mese è pensato in collaborazione con il Festival Scarabocchi, a Novara dal 15 al 17 settembre. Poi, da ottobre, troverete quattro pagine di fumetti dentro il nostro mensile Finzioni

A settembre uscirà l’ultimo numero dell’inserto Fumetti ma, non temete, i fumetti, all’interno di Domani, saranno sempre presenti. Anzi, di più e in altre forme. Ci saranno grandi novità da ottobre in poi, prima su tutte il fatto che troverete quattro pagine di fumetti dentro Finzioni, l’inserto di letteratura curato da Beppe Cottafavi.

Quindi racconti scritti e disegnati dialogheranno tra di loro formando un inserto potentissimo e davvero speciale. Domani non solo pubblicherà storie a fumetti firmate da grandi autori, ma continuerete anche a leggere i lavori di moltissimi fumettisti giovani e indipendenti. Insomma, tutto cambierà ma perché i fumetti avranno molto, molto più spazio!

L’inserto Fumetti che uscirà il 2 settembre sarà dedicato a Le Cosmicomiche. “Le Cosmicomiche” è una raccolta di racconti scritti da Italo Calvino tra il 1963 e il 1964. I racconti sono storie umoristiche e paradossali relative all’universo, all’evoluzione, al tempo e allo spazio. Tra rettiliani e terrapiattisti viviamo in un periodo storico in cui sembra proprio di vivere dentro “Le Cosmicomiche”.

Ma se nel meraviglioso libro di Calvino il protagonista e narratore è Qfwfq, oggi i protagonisti e narratori siamo noi. Con tutte le responsabilità che ne derivano. Il tema di questo mese è pensato in collaborazione con il Festival Scarabocchi, che quest’anno dedica la sua VI edizione al centenario della nascita di Italo Calvino. Il Festival Scarabocchi si svolgerà a Novara dal 15 al 17 settembre 2023.

Quindi a settembre leggerete “Le Cosmicomiche” ma da ottobre in poi si ripartirà e, con i fumetti, si volerà sempre più in alto!

