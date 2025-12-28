Le divinità non si giudicano, addio a Brigitte Bardot

Se pensi che i suoi ultimi film risalgono a mezzo secolo fa fatichi a spiegarti il peso immenso che ha avuto nell’immaginario comune. L’attrice è morta a 91 anni ma paradossalmente non è invecchiata, non invecchierà e non morirà mai
Sarà anche un luogo comune, ma quando una donna è Venere incarnata per le persone del suo sesso vuol dire che lo è per davvero. E alla bellezza assoluta si perdona tutto, anche di essere passata alle cronache, dopo l’addio al cinema, soprattutto per la sua fede lepeniana. Peccatuccio controbilanciato comunque da un fervente attivismo animalista. Brigitte Bardot se n’è andata a 91 anni ma appartiene alla specie protetta delle Greta Garbo: quei miti che si sono eclissati in anticipo, trapassati pe