Il romanzo di Carlo Vecce in uscita per Giunti basato su scoperte documentarie racconta la storia della madre dell’artista e scienziato rinascimentale

Una schiava, catturata in una colonia veneziana alla foce de Don. La madre di Leonardo Da Vinci non era una donna libera, ma una giovane arrivata in Italia dal mar Nero per essere sfruttata nelle manifatture tessili attorno a Rialto e poi come balia a Firenze.

La ricostruzione che vuole sciogliere il nodo che da sempre ha assillato gli studiosi e appassionati di Leonardo è del professore Carlo Vecce, che ha però affidato le sue ricerche scientifiche a un romanzo, Il sorriso di Caterina, in uscita per Giunti.

La storia

Caterina, filia Jacobi, de partibus Circassiae: una schiava originaria della Circassia, nel Caucaso. Secondo Vecce è in questa dicitura che si trova il segreto dell’identità della donna, sulla quale sono sempre mancate informazioni certe: solo il nome Caterina e che non era sposata con il padre dell’artista.

Si tratta di un documento conservato nell’archivio di Stato di Firenze, un atto notarile firmato dal giovane notaio Piero da Vinci, padre di Leonardo: è un atto di liberazione in cui si trovano i nomi della padrona di Caterina, Ginevra d’Antonio Redditi, e di suo marito, Donato di Filippo di Silvestro.

Donato aveva a lungo fatto affari a Venezia, dove aveva manifatture tessili, che impiegavano come manodopera schiave provenienti dal Caucaso. Caterina era una di loro, portata da Donato a Firenze nel 1442 quando aveva 15 anni e poi regalata a Ginevra. La libertà le sarà concessa solo dieci anni dopo, il 2 novembre 1452, a pochi mesi dalla nascita di Leonardo nell’aprile dello stesso anno. Altri documenti mostrano che la giovane da due anni era stata “affittata” come balia da Francesco di Domenico Castelli, un ricco giovane fiorentino.

Secondo Vecce, Piero, che era notaio di fiducia di Francesco oltre che di Ginevra e Donato, avrebbe messo incinta la giovane Caterina mentre era al servizio della famiglia Castelli.

Dopo la liberazione, Caterina viene data in moglie a un contadino di nome Attaccabrighe, da cui avrà altri cinque figli, vivendo poco lontano da Vinci: è qui che vivrà Leonardo per i primi dieci anni della sua vita, secondo la ricostruzione dello studioso. Madre e figlio si ricongiungeranno per pochi mesi Milano, come attestano alcuni documenti: lì Caterina morirà nel 1493.

Il romanzo

«Non riuscivo a credere che la madre di Leonardo potesse essere una schiava, straniera, non italiana», ha detto Carlo Vecce durante la presentazione del libro, cui farà seguito anche una biografia di Leonardo aggiornata con le nuove scoperte. La scelta di scrivere un romanzo è stata dettata dalla volontà di comunicare al grande pubblico una storia sentita come attuale, una “docufiction”, come l’ha definita lo storico Paolo Galluzzi, in cui la fantasia costruisce gli anelli di congiunzione fra personaggi reali.

Ma in cui Caterina non prende mai la parola: i narratori della storia sono tutti gli uomini che incontra nel suo percorso, perché «a lei è stato tolto tutto, anche la voce».





