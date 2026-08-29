L’estate in cui tutto diventava chic e perdevamo icone di esuberanza

Un aggettivo che non avrei mai usato per descrivere questo tempo ora è dappertutto: e invece dobbiamo piangere Dolly Parton, Yayoi Kusama e Tim Curry, tre persone per cui per una volta possiamo usare il termine “iconico” ma che di certo non sono stati modelli di understatement

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Si possono usare molti aggettivi per descrivere il tempo in cui viviamo – frenetico, incerto, caldo – ma di certo non metterei “chic” fra i primi dieci. Non sembra essere d’accordo l’internet, che questa estate ha deciso all’unanimità che niente ci interessa di più di cosa è chic e cosa non lo è. Non so se sia il mio algoritmo che ha preso una deriva fighetta – non so come, la mia ultima ricerca Google è “crema talloni secchi” – o se l’imborghesimento della mia generazione (cioè gente troppo pov