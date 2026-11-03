Negli occhi degli scrittori: come leggere gli Stati Uniti

L’Iowa di Marilynne Robinson, il Michigan secondo Joyce Carol Oates, il Maine di Strout e King, e molto altro. Nei grandi romanzi ritroviamo la complessità dei luoghi su cui le midterm ci portano a concentrarci

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Nei giorni delle elezioni americane impariamo nomi di contee che non sapremmo collocare sulla mappa. Guardiamo gli stati in bilico tingersi di blu o di rosso. Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, New Hampshire, Ohio e Texas sono fra i più osservati in queste elezioni di metà mandato. La campagna ha riguardato dazi, sanità, prezzi e immigrazione. Ma quanto sappiamo dei luoghi di cui seguiamo i risultati? Probabilmente, dall’Italia, niente come la letteratura può restituirci un’immagine fedele d