Grazie all’incredibile vitalità dei classici, l’eredità greco-romana è pop

Nella cultura contemporanea la classicità è presente ovunque: il libro Classico attuale, da poco uscito per Carocci, segue il filo di questa permanenza pervasiva in 21 saggi scritti da 17 specialisti, che spaziano tra teatro, cinema e anche letteratura per l’infanzia

Si discute spesso della decadenza delle discipline umanistiche di fronte alla pervasiva predominanza della cultura tecnologica e digitale. Di fronte alle tendenze attuali la preoccupazione è fondata, ma si dimentica un fattore talmente evidente da passare inosservato: la persistenza e la vitalità dell’eredità greco-romana negli ambiti più diversi della cultura contemporanea. Innanzi tutto in Europa, ma anche in contesti geografici – come negli Stati Uniti e in Cina – lontani dal mondo mediterran