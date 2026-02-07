il volume curato da Tommaso Braccini

Grazie all’incredibile vitalità dei classici, l’eredità greco-romana è pop

Giovanni Maria Vian
07 febbraio 2026

Nella cultura contemporanea la classicità è presente ovunque: il libro Classico attuale, da poco uscito per Carocci, segue il filo di questa permanenza pervasiva in 21 saggi scritti da 17 specialisti, che spaziano tra teatro, cinema e anche letteratura per l’infanzia

Si discute spesso della decadenza delle discipline umanistiche di fronte alla pervasiva predominanza della cultura tecnologica e digitale. Di fronte alle tendenze attuali la preoccupazione è fondata, ma si dimentica un fattore talmente evidente da passare inosservato: la persistenza e la vitalità dell’eredità greco-romana negli ambiti più diversi della cultura contemporanea. Innanzi tutto in Europa, ma anche in contesti geografici – come negli Stati Uniti e in Cina – lontani dal mondo mediterran

Storico e giornalista, ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: Pablo VI, un cristiano del siglo XX (2020), Andare per la Roma dei papi (2020), I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo).

