È difficile trovare un altro narratore capace di descrivere come lui momenti di memoria collettiva. La sua ossessione eterna è per la materia delle parole e delle vite che sfuggono alle spiegazioni

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Ho sempre diffidato del racconto di Don DeLillo come profeta. L’autore che avrebbe previsto l’11 settembre, la crisi finanziaria, le catastrofi ambientali, l’ascesa dei populismi, il collasso digitale. L’elenco delle premonizioni si allunga insieme alle nostre paure. Vorremmo sapere che il caos seguiva un piano, che avremmo potuto conoscerlo in anticipo. Preferiamo un complotto a una coincidenza perché ci fa sentire meno soli davanti alla storia. Fatico però a pensare a un narratore americano ca