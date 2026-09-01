Il romanzo

L’Italia è disillusa dal presente. Quella nostalgia dell’insopportabile

Tiziano Scarpa
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01 settembre 2026 • 19:47

Brillare, il nuovo romanzo di Silvia Dai Pra’, racconta il fascino e la repulsione di un paesino della provincia toscana. Con la sua scrittura scattante e vivida l’autrice coglie la depressione economica e spirituale d’Italia, e la sua disperata vitalità

La sera di una festa di compleanno, dopo una lite in casa, il settantenne Argo se ne è andato e non si sa che fine abbia fatto. È vivo, è morto? A cercare di scoprirlo è sua figlia Bianca, protagonista e narratrice di questa storia. Da Firenze torna nel suo paese sotto le Alpi Apuane, dal nome (fittizio) di Greto, e per tutto il romanzo rimbalza da una casa all’altra, dalla caserma dei carabinieri al bar, come una pallina da flipper: la similitudine è vintage ma appropriata, Bianca si ritrova in

Tiziano Scarpa
Tiziano Scarpa
Tiziano Scarpa

Romanziere, poeta e drammaturgo. Il suo ultimolibroè La penultima magia (Einaudi 2020). Tra i titoli più recenti, Stabat Mater(Einaudi 2008, premio Strega 2009 e Premio SuperMondello 2009), L’inseguitore (Feltrinelli 2008), Discorso di una guida turistica di fronte altramonto (Amos 2008), Le cose fondamentali (Einaudi 2010 e 2012), La vita, non il mondo (Laterza 2010), Il brevetto del geco (Einaudi 2016 e 2017), Il cipiglio del gufo (2018 e 2020)