Da LOL all’onnipresente Pisani: i programmi comici fioccano, ma abbiamo smesso di essere divertenti?

È chiaro che bisogna tenere in piedi le colonne portanti, ma il programma lo fanno le novità e a distanza di anni le idee non sembrano mancare, piuttosto si moltiplicano. Come gli abbonamenti alle piattaforme, d’altronde, ma chissà quanti soldi sto risparmiando in terapia

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Mi piacciono molto le cose che fanno ridere. Mi piacciono da sempre, o almeno da che ho memoria. Tra i miei ricordi preferiti ci sono le serate della domenica (e poi del lunedì, infine del martedì) passate con la mia famiglia davanti ai programmi della Gialappa’s. Ma anche le molte ore trascorse su Youtube cercando video di Saturday Night Live, quella che piange davanti allo specchio nella festa di Colazione da Tiffany che faceva sganasciare mia nonna, la cassetta consumata di Tel chi el telùn d