Mattotti: «La guerra? Si vede ovunque. Ogni segno è testimonianza»

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La copertina dell’inserto Finzioni sarà realizzata da Lorenzo Mattotti, tra i più importanti e riconosciuti artisti italiani nel panorama internazionale. Fumettista, illustratore, pittore e regista, Mattotti ha rivoluzionato il linguaggio del fumetto. Nato a Brescia nel 1954, ha trascorso l’infanzia spostandosi tra diverse città, per poi studiare architettura a Venezia. Il suo percorso nel fumetto comincia negli anni Settanta, con storie in bianco e nero ma anche un’impronta ancora legata alla d