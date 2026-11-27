Il cantautore e conduttore di Radio Due Social Club torna con un nuovo album Pepita e la rivoluzione dove c’è tutto il suo modo di fare musica: «Raccontare sentimenti privati come l'amore, ma con uno sguardo rivolto al mondo». E dove lancia uno sguardo anche alle piazze: «Milioni di studenti chiedono un'istruzione migliore e di loro non si parla. A loro nessuno risponde»

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«Sono partito da Pepita e la rivoluzione, la canzone che dà il titolo all'album e che rispecchia il mio modo di fare musica: raccontare sentimenti privati come l'amore, ma con uno sguardo rivolto al mondo. E in questo periodo è impossibile non sentire il dolore degli altri». È qui il senso del nuovo lavoro di Luca Barbarossa che esce oggi, presentato in anteprima al Blue Note di Milano. I primi live, dal 2 al 9 gennaio all’Auditorium di Roma. Un disco completamente suonato in cui, «ci sono delle