Dai bot ai trend su TikTok: il lutto si elabora sul web

«La morte è così strana»: è questo il refrain dei video social in cui si racconta una perdita improvvisa, accompagnato da foto di oggetti abbandonati come se il loro proprietario dovesse tornare da un momento all’altro. Offrendo nuove modalità di espressioni, internet sta ridisegnando il nostro rapporto con il dolore
Su TikTok, di recente, si è diffuso un trend piuttosto particolare. In ogni video vediamo inquadrato, prima, un paio di pantofole lasciato in disordine in mezzo a una stanza; poi, un cappotto appoggiato sul bracciolo di una poltrona; infine, una scarpiera o una libreria con le scarpe o i libri fuori posto. Su queste immagini si sovrappone una scritta che comincia nel modo seguente: «La morte è così strana», seguita dal breve racconto del decesso di un genitore, di un fratello o di una sorella. L