Madeline Cash: «La mia generazione è vicina all’autofiction, io amo i libri che guardano all’esterno»

La scrittrice è autrice di un romanzo d’esordio, Pecorelle smarrite (Feltrinelli) che è uno dei debutti più discussi dell’anno, scelto da Dua Lipa per il suo bookclub: «Trovo affascinante il linguaggio del marketing: che cosa vende, e perché? In fondo è quasi uno studio sociologico»

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Madeline Cash è una delle voci emergenti più interessanti della narrativa americana. Ha trent’anni ed è stata tra le fondatrici di Forever Magazine, rivista indipendente nata nel 2020 e diventata uno dei punti di aggregazione della nuova scena letteraria newyorkese. Il suo primo romanzo, Pecorelle smarrite, appena pubblicato in Italia da Feltrinelli Gramma nella traduzione di Marco Rossari, è stato uno dei debutti più discussi dell’anno e un bestseller internazionale. Dua Lipa lo ha scelto per i