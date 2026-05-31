Tra abissi di male ed esempi profetici: alle origini dell’enciclica Magnifica humanitas

L’enciclica è frutto di un cammino in atto nella Santa sede da circa un ventennio, culminato nella nota, molto tecnica, Antiqua et nova, del 2025. L’enciclica di Leone, radicata nella tradizione cristiana, cattura invece il lettore soprattutto per la visione complessiva della storia umana
Per l’enciclica di papa Leone sul tema dell’umanità al tempo dell’intelligenza artificiale l’interesse è indubbio e trasversale. Testo programmatico del pontificato, il documento è già in cima alle classifiche dei libri più venduti in Italia, presto sarà pubblicato in una dozzina di lingue e in otto – compreso l’arabo – si può leggere per intero sul sito della Santa sede; il latino invece può attendere, limitato per il momento al titolo che ha suscitato qualche ironia. Tra le reazioni internazio