Tra abissi di male ed esempi profetici: alle origini dell’enciclica Magnifica humanitas

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Per l’enciclica di papa Leone sul tema dell’umanità al tempo dell’intelligenza artificiale l’interesse è indubbio e trasversale. Testo programmatico del pontificato, il documento è già in cima alle classifiche dei libri più venduti in Italia, presto sarà pubblicato in una dozzina di lingue e in otto – compreso l’arabo – si può leggere per intero sul sito della Santa sede; il latino invece può attendere, limitato per il momento al titolo che ha suscitato qualche ironia. Tra le reazioni internazio