Mangia, parla, ama: le metafore “alimentari” comunicano l’intimità

Divorare. Avere appetito. Leccare. Nel nostro lessico quotidiano c’è sempre stato e c’è tuttora spazio per una serie di commistioni semantiche tra la sfera del desiderio e quella dell’alimentazione. Marianna Marcella Bolognesi, docente di linguistica cognitiva all’università di Bologna ci spiega perché

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese facciamo un viaggio nell’intelligenza artificiale applicata al food, dai suoi incredibili benefici ai grossi costi. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anc