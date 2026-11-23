Per secoli abbiamo raccontato gola e lussuria come peccati gemelli, disciplinandoli attraverso divieti, vergogna e permessi. Eppure sono due esperienze complesse, non un’unica fame indistinta: percorrono alcune strade comuni nel nostro cervello, ma non ci sono prove che l’uno sia la conseguenza dell’altro
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti. Questo mese indaghiamo il legame tra l’appetito sessuale e ciò che mangiamo: primi appuntamenti, metafore alimentari che comunicano l’intimità e il simbolismo di certi frutti. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, inv