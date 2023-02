Per il giudizio della stampa è lui il vincitore. Sono passati dieci anni dall’ultima volta, ma quest’anno Marco Mengoni torna a Sanremo 2023 con un brano dal titolo Due vite. In più interviste ha dichiarato di sentirsi «sotto pressione» ma ha comunque lanciato l’evento “Lido Mengoni” che si svolgerà in parallelo: «Largo spazio all’improvvisazione in tutte le sue forme al Lido Mengoni, agli incontri con amici, colleghi, alle nuove conoscenze, approfondimenti, interviste e, perché no, come avviene in ogni lido che si rispetti largo a sfide a biliardino e schiaccia sette». Tutto disponibile sui suoi social.

LA STORIA

Marco Mengoni nasce a Ronciglione, in provincia di Viterbo, nel 1988. Si avvicina sin da giovane alla musica e viene lanciato nel panorama musicale italiano grazie alla sua partecipazione al talent show X Factor nel 2009, dove si classifica primo con l’inedito Dove si vola, omonimo del suo primo EP.

Grazie alla vittoria, entra di diritto tra i partecipanti all’edizione di Sanremo del 2010, dove si presenta con il brano Credimi ancora, classificandosi terzo. Dall’esperienza di Sanremo nasce il secondo EP di Mengoni, Re matto. Nel 2010 il cantante pubblica un singolo di grande successo, In un giorno qualunque

Il primo album di Mengoni, intitolato Solo 2.0, arriva invece nel 2011 ed ha subito risonanza. Nel 2013 Mengoni partecipa di nuovo a Sanremo con i brani Bellissimo e L’essenziale. Quest’ultimo gli permette di vincere il festival, e conseguentemente di entrare nella competizione dell’Eurovision di maggio, come rappresentante dell’Italia. Intanto, a marzo del 2013 esce il secondo album dell’artista, Pronto a correre. Il quarto album, Parole e in circolo, e il quinto, Atlantico, escono rispettivamente nel 2016 e nel 2018.

Al 2021 risale invece il sesto disco Materia (terra), che viene rivelato essere il primo di una trilogia. Il seguito, Materia (Pelle) esce nel 2022.

Due vite

Siamo i soli svegli in tutto l’universo

E non conosco ancora bene il tuo deserto

Forse è in un posto del mio cuore

Dove il sole è sempre spento

Dove a volte ti perdo

Ma se voglio ti prendo

Siamo fermi in un tempo così

Che solleva le strade

Con il cielo ad un passo da qui

Siamo i mostri e le fate

Dovrei telefonarti

Dirti le cose che sento

Ma ho finito le scuse

E non ho più difese

Siamo un libro sul pavimento

In una casa vuota

Che sembra la nostra

Il caffè col limone

Contro l’hangover

Sembri una foto mossa

E ci siamo fottuti ancora una notte

Fuori un locale

E meno male

Se questa è l’ultima

Canzone e poi la luna esploderà

Sarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo sai

Qui non arriva la musica

E tu non dormi

E dove sarai

Dove vai

Quando la vita poi esagera

Tutte le corse gli schiaffi gli sbagli che fai

Quando qualcosa ti agita

Tanto lo so che tu non dormi dormi dormi dormi dormi mai

Che giri fanno due vite

Siamo i soli svegli in tutto l’universo

A gridare un po’ di rabbia sopra un tetto

Che nessuno si sente così

Che nessuno li guarda più i film

I fiori nella tua camera

La mia maglia metallica

Siamo un libro sul pavimento

In una casa vuota

Che sembra la nostra

Persi tra le persone

Quante parole

Senza mai una risposta

E ci siamo fottuti ancora una notte

Fuori un locale

E meno male

Se questa è l’ultima

Canzone e poi la luna esploderà

Sarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo sai

Qui non arriva la musica

E tu non dormi

E dove sarai

Dove vai

Quando la vita poi esagera

Tutte le corse e gli schiaffi gli sbagli che fai

Quando qualcosa ti agita

Tanto lo so che tu non dormi

Spegni la luce anche se non ti va

Restiamo al buio avvolti

Solo dal suono della voce

Al di là della follia che balla in tutte le cose

Due vite guarda che disordine

Se questa è l’ultima

Canzone e poi la luna esploderà

Sarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo sai

Qui non arriva la musica

Tanto lo so che tu non dormi dormi dormi dormi dormi mai

Che giri fanno due vite

Due vite

