Lunedì 16 gennaio i giornalisti hanno potuto ascoltare per la prima volta le canzoni di Sanremo e hanno potuto leggerne i testi. Un ascolto unico, come vuole il regolamento, sulla base del quale poi hanno pubblicato le loro classifiche, dando in genere un voto da 0 a 10. Lo ha fatto per noi Annalia Venezia, ad esempio.

Domani ha confrontato le principali classifiche pubblicate sui giornali e sui siti, per un totale di 17 pagelle. Per ogni concorrente, sono stati tolti il voto più basso e il voto più alto (per cercare di eliminare alcune esagerazioni in un senso o nell’altro).

Poi è stata calcolata la media, che ha portato alla classifica che trovate qui sotto. Secondo i giornalisti, sul podio dovrebbero arrivare dunque Marco Mengoni, Madame e Colapesce Dimartino. Subito dopo: Ariete, Giorgia e Lazza.

I giornalisti

Le valutazioni che abbiamo considerato, oltre ovviamente a quelle di Domani, sono quelle di Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, Sole 24 ore, Gazzetta dello Sport, All Music Italia, DavideMeggio.it, SkyTg24, il Mattino, il Messaggero, Vanity Fair, Ansa, Libero, SuperGuidaTv, Gay.it e Oggi.

Sono state compilate rispettivamente da: Andrea Laffranchi, Ernesto Assante, Luca Dondoni, Francesco Prisco, Elisabetta Esposito, Fabio Fiume, Mattia Buonocore, Fabrizio Basso, Federico Vacalebre, Mattia Marzi, Valentina Colosimo, Claudia Fascia, Fabrizio Biasin, Giulia Bertolini, Giuliano Federico e Dea Verna.

Secondo i risultati, 17 concorrenti su 29 raggiungono la sufficienza. Gli ultimi – Sethu, Will e Olly – sono tre dei giovani che si sono classificati per competere alla vittoria finale.

La classifica completa

Marco Mengoni – 7,63 Madame – 7,03 Colapesce Dimartino – 6,90 Ariete – 6,75 Giorgia – 6,67 Lazza – 6,63 Levante – 6,60 Coma Cose – 6,58 Ultimo – 6,55 Elodie – 6,50 gIANMARIA – 6,47

Mara Sattei – 6,47 Tananai – 6,42 Rosa Chemical – 6,38 Leo Gassman – 6,33 Gianluca Grignani – 6,15 Paola & Chiara – 6,02 Colla Zio – 5,93 Shari – 5,80 Articolo 31 – 5,62 Modà – 5,60 Anna Oxa – 5,55

Cugini di Campagna – 5,55 Mr. Rain – 5,33 Lda – 5,28 Sethu – 5,25

Will – 5,25 Olly – 5,15

© Riproduzione riservata