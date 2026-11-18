La cantautrice, attrice e regista torna con un nuovo album Un tripudio di pelle e di baci e dedica un brano alle piazze femministe: «Il femminicidio di Cecchettin ha fatto breccia» Sul linguaggio però aggiunge: «I giornali non hanno ancora imparato a narrare la violenza»

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«Se a un certo punto ti rendi conto che le cose non cambiano chiedere aiuto è un’esigenza. Ma non è difficile solo fare il primo passo, tutto il percorso di trasformazione è difficile». Cantautrice, musicista, attrice, regista e sceneggiatrice, Margherita Vicario introduce così Ho chiesto aiuto, il singolo che ha anticipato l’album Un tripudio di pelle e di baci, in arrivo il 20 novembre. Cantautrice, musicista, attrice, regista e sceneggiatrice, Vicario è un unicum nel panorama musicale italian