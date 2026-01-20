Marty Supreme vs Sentimental Value: il cinema diventa speed watching

Il film di Josh Safdie con Timothée Chalamet e quello di Joachim Trier con Stellan Skarsgård arrivano nelle sale italiane il 22 gennaio. Sono i poli di una mutazione genetica in corso, che divide il pubblico tra chi è nato prima o dopo Netflix

Si chiama speed watching. Consiste nella diffusa tendenza ad accelerare il consumo di contenuti video per risparmiare tempo. La modalità più usata, tra quelle integrate nelle app di streaming, è 1.5x, perché il fast-forward relativo non altera troppo la comprensione. Ma la fruizione accelerata sta già contagiando a tappeto la stessa creazione di contenuti. La narrazione velocizzata è l’ultimo escamotage per calamitare le frange di zoomers con crescenti disturbi dell’attenzione. È come «la vita s