Così Medusa ci parla ancora: indagine sull’ira femminile

Silvia Romani ha pubblicato Furiose, un saggio sulla rabbia delle donne nel mito antico, che spazia tra i secoli e restituisce una serie di ritratti dalle tinte cupe di questi personaggi. Esplora anche la permanenza dell’icona della Gorgone, fil rouge della serie Furious, che ha come protagonista una giovane serial killer che uccide gli uomini di cui è stata vittima da ragazzina