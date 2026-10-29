Così Medusa ci parla ancora: indagine sull’ira femminile

Silvia Romani ha pubblicato Furiose, un saggio sulla rabbia delle donne nel mito antico, che spazia tra i secoli e restituisce una serie di ritratti dalle tinte cupe di questi personaggi. Esplora anche la permanenza dell’icona della Gorgone, fil rouge della serie Furious, che ha come protagonista una giovane serial killer che uccide gli uomini di cui è stata vittima da ragazzina
«Essere una vittima non la rende migliore. La trasforma in un mostro»: il volto pietrificante di Medusa, stuprata da Poseidone nel tempio di Atena, viene evocato nel primo episodio di Furious. La serie tv, uscita quest’estate su Disney+, ha come protagonista Catherine, una giovane serial killer, che si sta dedicando a uccidere uno a uno gli uomini coinvolti nella rete di traffico sessuale di minorenni di cui è stata vittima, insieme alla sua migliore amica. Al centro di questa rete c’è Jay Easto