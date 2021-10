La docu-inchiesta su Matteo Messina Denaro di Giovanni Tizian e Nello Trocchia aprirà giovedì 30 settembre, a Torre di Ligny a Trapani, la prima edizione di Glocal Sud, il festival del giornalismo digitale.

“Matteo Messina Denaro: il superlatitante” è un documentario con testimonianze inedite di chi ha conosciuto il boss siciliano: un viaggio per entrare nel mondo di Cosa nostra, da Castelvetrano fino al nord Italia. Tizian e Trocchia raccontano i fondi usati per vivere da fuggitivo, la connivenza di alcuni imprenditori e le vittime di Messina Denaro.

L’evento, realizzato con la collaborazione dell’associazione Trapani per il futuo e del quotidiano Domani, sarà alle 20:30 di giovedì: dopo la proiezione, si terrà un dibattito con la partecipazione di Nello Trocchia.

Il festival di giornalismo digitale Glocal Sud è invece organizzato dall’Associazione nazionale stampa online (Anso), dalla testata Tp24 e da Google News Initiative: una tre giorni di incontri, seminari e dibattiti, con esperti del mondo della comunicazione, che si terrà a palazzo Fici a Marsala, dall’1 al 3 ottobre. L’evento è patrocinato dalla regione Sicilia, da Unioncamere Sicilia, dalla Camera di commercio di Trapani, dal comune di Marsala, dall’Associazione siciliana della stampa e dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia.

Il documentario “Matteo Messina Denaro: il superlatitante” è uno speciale prodotto da Videa Next Station per Discovery Italia. Il programma è stato scritto da Carmen Vogani ed è tratto da un’inchiesta di Giovanni Tizian e Nello Trocchia, in collaborazione con Domani. Il produttore creativo è Giulia Cerulli, la regia è di Ram Pace e il montaggio di Simone Mele, con musiche originali di Graziana Pisano.

Guarda l’inchiesta di Tizian e Trocchia su Messina Denaro per Domani:

