«Non sono momenti di autocoscienza, ma servono ad avviare un percorso» spiega Michele Giussani, uno dei primi a far parte del Gruppo Nonviolento di Autocoscienza Maschile (Gnam). «Vogliamo lavorare sull’alfabetizzazione emotiva e sullo sviluppo di pratiche di cura»
«Come diceva il pedagogista Paulo Freire: nessuno libera nessuno, nessuno si libera da solo, ci si libera insieme». Da cosa? «Da modelli di mascolinità tossica che schiacciano noi uomini». Michele Giussani, 54 anni, è stato uno dei primi a far parte del Gruppo Nonviolento di Autocoscienza Maschile (Gnam) di Milano. Ci incontriamo davanti a una birra in un soppalco di un locale nel cuore di Porta Nuova, a due passi da piazza Gae Aulenti, dove si è appena tenuto uno degli aperitivi conoscitivi pro