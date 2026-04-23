Nella partitura monca di “Michael” almeno trionfa la musica

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È vero che Michael, spasmodicamente atteso – o temuto - biopic della leggenda Michael Jackson, si chiude con il Bad World Tour del 1988, stralciando i guai giudiziari a venire? È vero che il Jackson Estate ha sborsato 15 milioni di dollari per finanziare oltre tempo massimo 22 giorni di reshoot fuori programma, necessari per tamponare una sceneggiatura falcidiata? È tutto vero. Il perché, a prima vista, sembra fin troppo ovvio – pedophilia laundering - ma la faccenda è più nebulosa. E trattandos