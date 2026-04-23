Al cinema

Nella partitura monca di “Michael” almeno trionfa la musica

Teresa Marchesi
23 aprile 2026 • 19:25

Tutti i biopic sulle star si somigliano tolstoianamente: quello sul re del pop non arriva ai suoi guai giudiziari. Ma “ciò che resta” del film concepito da Fuqua paradossalmente esalta e sublima i capolavori di Jackson

È vero che Michael, spasmodicamente atteso – o temuto - biopic della leggenda Michael Jackson, si chiude con il Bad World Tour del 1988, stralciando i guai giudiziari a venire? È vero che il Jackson Estate ha sborsato 15 milioni di dollari per finanziare oltre tempo massimo 22 giorni di reshoot fuori programma, necessari per tamponare una sceneggiatura falcidiata? È tutto vero. Il perché, a prima vista, sembra fin troppo ovvio – pedophilia laundering - ma la faccenda è più nebulosa. E trattandos

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Teresa Marchesi
Teresa Marchesi
Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.