Monica Acito: «Per anni ho cercato chi mi guarisse. Oggi mi sento una guaritrice»

Il nuovo libro della scrittrice, La carità carnale, ha una protagonista con un potere straordinario e ambiguo: curare gli altri con il contatto fisico. «Per mesi sono stata intrattabile. Non riuscivo a pensare ad altro che a questo romanzo. Desideravo solo scrivere, scrivere e scrivere. Indagare la scrittura è un’operazione che contiene in sé una certa magia»