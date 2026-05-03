Monica Acito: «Per anni ho cercato chi mi guarisse. Oggi mi sento una guaritrice»

Il nuovo libro della scrittrice, La carità carnale, ha una protagonista con un potere straordinario e ambiguo: curare gli altri con il contatto fisico. «Per mesi sono stata intrattabile. Non riuscivo a pensare ad altro che a questo romanzo. Desideravo solo scrivere, scrivere e scrivere. Indagare la scrittura è un’operazione che contiene in sé una certa magia»
Monica Acito è una delle voci più originali, interessanti della narrativa contemporanea. Con Uvaspina, Bompiani 2023, si è affacciata sul panorama letterario presentandosi come una romanziera coraggiosissima, molto capace e vincendo numerosi premi. Con La carità carnale, appena arrivato in libreria sempre per Bompiani, conferma il suo talento. Corpo, lingua e sguardo coesistono felicemente nella sua scrittura. Un modo di fare letteratura denso, perturbante che ci fa conoscere Marianeve, la sua