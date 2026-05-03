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Monica Acito: «Per anni ho cercato chi mi guarisse. Oggi mi sento una guaritrice»

Mattia Insolia
03 maggio 2026 • 12:37

Il nuovo libro della scrittrice, La carità carnale, ha una protagonista con un potere straordinario e ambiguo: curare gli altri con il contatto fisico. «Per mesi sono stata intrattabile. Non riuscivo a pensare ad altro che a questo romanzo. Desideravo solo scrivere, scrivere e scrivere. Indagare la scrittura è un’operazione che contiene in sé una certa magia»

Monica Acito è una delle voci più originali, interessanti della narrativa contemporanea. Con Uvaspina, Bompiani 2023, si è affacciata sul panorama letterario presentandosi come una romanziera coraggiosissima, molto capace e vincendo numerosi premi. Con La carità carnale, appena arrivato in libreria sempre per Bompiani, conferma il suo talento.  Corpo, lingua e sguardo coesistono felicemente nella sua scrittura. Un modo di fare letteratura denso, perturbante che ci fa conoscere Marianeve, la sua

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Mattia Insolia
Mattia Insolia
Mattia Insolia

Si è laureato in Lettere a La Sapienza di Roma con una tesi sul movimento letterario dei Cannibali italiani, ha proseguito gli studi in Editoria e ha pubblicato racconti per antologie di vario genere. Negli anni ha scritto per diverse riviste di cultura e oggi collabora con L'Indiependente, per cui si occupa di critica letteraria e cinematografica. 