Finzioni – il racconto

Morbide gelatine: un racconto di paura e paure

Luca Ricci
12 novembre 2026 • 14:54Aggiornato, 12 novembre 2026 • 15:03
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Anita raggiunse il banco dei popcorn insieme a un ragazzone che aveva fatto il biglietto dopo di lei. Lo guardò una prima volta e poi una seconda. Alla terza, lui le agitò una confezione di gelatine davanti agli occhi: «Vanno bene queste?». Due settimane dopo Anita tornò su La stanza di sopra e si rese conto di un fatto curioso

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Finzioni, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Anita impiegò circa mezz’ora per percorrere la provinciale buia che, superata la zona industriale, raggiungeva l’hinterland dove il multisala Madison affiorava dalla nebbia come un castello gotico. Non c’erano case nei dintorni. Non c’erano bar. Non c’era una fermata dell’autobus. C’era soltanto una vecchia cabina telefonica a gettoni senza telefono, che nessuno aveva mai pensato di togliere. Per quanto l’enorme insegna a neon rossa provasse a ravvivare l’ambiente, dire che il Madison era fuori

Luca Ricci
Luca Ricci
Luca Ricci

Nato a Pisa nel 1974, vive a Roma. Ha scritto, tra l’altro, Gli autunnali (2018), Trascurate Milano (2018) e Gli estivi (2020), pubblicati da La Nave di Teseo.