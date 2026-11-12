Morbide gelatine: un racconto di paura e paure

Anita raggiunse il banco dei popcorn insieme a un ragazzone che aveva fatto il biglietto dopo di lei. Lo guardò una prima volta e poi una seconda. Alla terza, lui le agitò una confezione di gelatine davanti agli occhi: «Vanno bene queste?». Due settimane dopo Anita tornò su La stanza di sopra e si rese conto di un fatto curioso
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Finzioni, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Anita impiegò circa mezz’ora per percorrere la provinciale buia che, superata la zona industriale, raggiungeva l’hinterland dove il multisala Madison affiorava dalla nebbia come un castello gotico. Non c’erano case nei dintorni. Non c’erano bar. Non c’era una fermata dell’autobus. C’era soltanto una vecchia cabina telefonica a gettoni senza telefono, che nessuno aveva mai pensato di togliere. Per quanto l’enorme insegna a neon rossa provasse a ravvivare l’ambiente, dire che il Madison era fuori