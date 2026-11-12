Morbide gelatine: un racconto di paura e paure

Anita raggiunse il banco dei popcorn insieme a un ragazzone che aveva fatto il biglietto dopo di lei. Lo guardò una prima volta e poi una seconda. Alla terza, lui le agitò una confezione di gelatine davanti agli occhi: «Vanno bene queste?». Due settimane dopo Anita tornò su La stanza di sopra e si rese conto di un fatto curioso