Cultura

Un ecosistema contro Trump: cosa aspettarsi dalla Mostra del cinema di Venezia

Teresa Marchesi
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01 settembre 2026 • 07:00

La Laguna si candida alla blacklist del tycoon e di Netanyahu soprattutto per l’inchiesta di Naza. Ma la Biennale incassa con leggerezza tutti i mugugni. E nel suo piccolo prova a non arroccarsi

Donald Trump metterà un dazio del 50 per cento sui film di Venezia distribuiti negli Usa. Per ritorsione contro un dispetto oltraggioso (tutto d’immagine, ma sono i più disturbanti) che gli spotlight in azione dal 2 settembre renderanno plateale. Perché il Presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco – pericoloso comunista sotto copertura, sicuramente legato a Zohran Mamdani – nasconderebbe alla vista i sessanta-leoni alati-sessanta dorati, lascito del restyling firmato Dante Ferretti, se n

Teresa Marchesi
Teresa Marchesi
Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.