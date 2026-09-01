Un ecosistema contro Trump: cosa aspettarsi dalla Mostra del cinema di Venezia

La Laguna si candida alla blacklist del tycoon e di Netanyahu soprattutto per l’inchiesta di Naza. Ma la Biennale incassa con leggerezza tutti i mugugni. E nel suo piccolo prova a non arroccarsi
Donald Trump metterà un dazio del 50 per cento sui film di Venezia distribuiti negli Usa. Per ritorsione contro un dispetto oltraggioso (tutto d’immagine, ma sono i più disturbanti) che gli spotlight in azione dal 2 settembre renderanno plateale. Perché il Presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco – pericoloso comunista sotto copertura, sicuramente legato a Zohran Mamdani – nasconderebbe alla vista i sessanta-leoni alati-sessanta dorati, lascito del restyling firmato Dante Ferretti, se n