Tra vita e rappresentazione: il filo creativo di Mattlethorpe

La grande retrospettiva a Palazzo Reale con oltre 200 opere celebra l’opera del fotografo che ha reso l’eros un classico. Aperta fino al 17 maggio, l’esposizione restituisce un corpus di immagini dove dettagli e assenze dialogano insieme

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Corpi. È da lì che tutto comincia e tutto ritorna, nell’opera di Robert Mapplethorpe, il fotografo nato a New York nel 1946 e morto a Boston nel 1989, a quarantadue anni, per complicazioni legate all’Aids. La grande retrospettiva Robert Mapplethorpe. Le forme del desiderio, allestita a Palazzo Reale a Milano, ripercorre poco più di due decenni di attività e restituisce un corpus di immagini dove dettagli e assenze dialogano insieme. Polaroid, assemblaggi e collage Dopo il Pratt Institute di