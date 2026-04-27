la mostra a milano

Tra vita e rappresentazione: il filo creativo di Mattlethorpe

Lucia Antista
27 aprile 2026 • 07:00

La grande retrospettiva a Palazzo Reale con oltre 200 opere celebra l’opera del fotografo che ha reso l’eros un classico. Aperta fino al 17 maggio, l’esposizione restituisce un corpus di immagini dove dettagli e assenze dialogano insieme

Corpi. È da lì che tutto comincia e tutto ritorna, nell’opera di Robert Mapplethorpe, il fotografo nato a New York nel 1946 e morto a Boston nel 1989, a quarantadue anni, per complicazioni legate all’Aids. La grande retrospettiva Robert Mapplethorpe. Le forme del desiderio, allestita a Palazzo Reale a Milano, ripercorre poco più di due decenni di attività e restituisce un corpus di immagini dove  dettagli e assenze dialogano insieme. Polaroid, assemblaggi e collage  Dopo il Pratt Institute di

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Lucia Antista
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Scrive di cultura, arte e fenomeni dell’era digitale per diverse testate, tra cui Domani, Marie Claire, Vogue, Domus, Link idee per la tv.  