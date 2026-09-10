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De Angelis, Brizé e Khrzhanovsky, tre idee di cinema forti ma divergenti

Teresa Marchesi
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10 settembre 2026 • 07:00

La liturgia della Mostra – come di ogni festival che si rispetti – impone un ingorgo tra Il fuoco che ti porti dentro, Un bon petit soldat e Dau. Nel primo, adattamento spettacolare del gioiello letterario di Franchini, Valeria Scalera e Lino Musella in un esercizio attoriale da campionato, sull’altro l’asset dei volti veri, dei non-professionisti.

«Benché da molti sia considerata una bella donna, mia madre puzza». L’ incipit devastante di Antonio Franchini intrappola senza scampo in quel gioiello letterario che è Il fuoco che ti porti dentro (Marsilio). Come sfidare un adattamento proibitivo e vincere la scommessa: Edoardo De Angelis ha piegato al cinema la sua militanza nel teatro di Eduardo per il piccolo schermo. Duecentoventiquattro pagine tutte in una serata natalizia di carnage selvaggio e disperatamente comico, che porta Vanessa Sc

Teresa Marchesi
Teresa Marchesi
Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.