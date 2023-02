Il rapper e produttore lombardo Mr. Rain partecipa al festival di Sanremo 2023 con il brano dal titolo “Supereroi”.

LA STORIA

Mr. Rain, all’anagrafe Mattia Balardi, nasce a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, nel 1991. È in attività dal 2011, quando pubblica il suo primo mixtape, dal titolo Time 2 Eat. Nel 2013 riesce, insieme al rapper Osso, a superare la prima parte delle selezioni di X Factor, ma decide di non proseguire oltre nel talent show.

Nel 2014 inizia così la sua gavetta, sia aprendo i concerti di altri rapper sia portando il proprio tour in diverse città italiane. Nel maggio del 2015 esce il suo primo album, Memories, che comprende il suo brano più famoso, Carillon, certificato doppio platino dalla FIMI nel 2018.

Sempre nel 2018, pubblica il suo secondo album, dal titolo Butterfly Effect e diventa maggiormente noto al pubblico per la sua collaborazione con la cantante Annalisa, nel brano Un domani. Risale invece al 2020 la sua hit Fiori di Chernobyl. Nel 2022 già partecipa a Sanremo in veste di ospite della serata duetti, accompagnando il duo di Highsnob e Hu.

© Riproduzione riservata