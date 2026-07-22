letture omeriche

Navigare nell’Odissea. Quei libri per tornare a Itaca

Beppe Cottafavieditor
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22 luglio 2026 • 19:11Aggiornato, 22 luglio 2026 • 19:22

Ogni civiltà ha un testo che usa come test psicologico: il poema oggi al cinema nella versione di Christopher Nolan è il nostro. La storia di Ulisse, incompiuta per definizione, contiene tutti i generi. Qualche consiglio per continuare a ispirarla

Ogni civiltà possiede un libro che usa come test psicologico. Gli americani hanno Moby Dick: se ci vedete la caccia alla balena, siete ancora giovani; se ci vedete la caccia a voi stessi, state invecchiando. Noi abbiamo l’Odissea. Da quasi tremila anni continuiamo a rileggerla convinti di trovarci ogni volta qualcosa di diverso. Naturalmente troviamo sempre noi stessi. Christopher Nolan, che dopo aver piegato il tempo, i sogni, Batman e perfino la bomba atomica, ha deciso di misurarsi con l’unic

Beppe Cottafavi
Beppe Cottafavi
Beppe Cottafavieditor

Editor e semiologo. Si è formato con Umberto Eco e Paolo Fabbri – è consulente editoriale di Mondadori Libri, dirige la casa editrice digitale Il dondolo del Comune di Modena e il Festival della Satira di Forte dei Marmi. Ha diretto Comix. È responsabile della sezione Idee di Domani.

 