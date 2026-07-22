Navigare nell’Odissea. Quei libri per tornare a Itaca

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Ogni civiltà possiede un libro che usa come test psicologico. Gli americani hanno Moby Dick: se ci vedete la caccia alla balena, siete ancora giovani; se ci vedete la caccia a voi stessi, state invecchiando. Noi abbiamo l’Odissea. Da quasi tremila anni continuiamo a rileggerla convinti di trovarci ogni volta qualcosa di diverso. Naturalmente troviamo sempre noi stessi. Christopher Nolan, che dopo aver piegato il tempo, i sogni, Batman e perfino la bomba atomica, ha deciso di misurarsi con l’unic