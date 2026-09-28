Noi aspettiamo soltanto che Ingrao ci dia il via. Via!

Chi guiderà il campo largo? Conte e l’amico di Boston o Schlein e il fantasma del woke? Se straniero deve essere, il papa vorremo fosse Mike D dei Beastie Boys. Per il programma speriamo solo che qualcuno si alzi e dica: «Io ho bisogno di vivere, fare amicizia, girare il mondo»
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Finzioni, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Giovanni Robertini: Triste estate per noi boomer: ringalluzziti dalla vittoria di Pirro su un wokismo che non c’è mai stato («Non si può più dire niente» è un meme di destra, ricordiamocelo), ci prepariamo all’autunno caldo. Non di scioperi dei metalmeccanici e manifestazioni di piazza come nei preistorici anni Settanta, ma di @previsionidelcazzo, pagina Instagram «made in AI» diventata virale negli ultimi due mesi di insofferenza climatica, cinismo da fine di mondo. Archiviati i tormentoni Ranu