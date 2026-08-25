il dibattito nella sinistra

Non abbandonare lo “smontaggio”. Serve più cultura woke, non meno

Foto Unsplash
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Walter Sitiscrittore
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25 agosto 2026 • 18:28

Di cultura woke, cioè di attenzione analitica ai meccanismi materiali che ci fanno pensare come pensiamo, non ce ne vuole di meno ma di più; le sue non sono esagerazioni da mitigare ma piuttosto mancanze da denunciare, perché ogni fideistica semplificazione è mancanza (di contesto)

È bastato che la politica politicante (prima negli Usa, naturalmente) prendesse posizione per far balzare di colpo sul proscenio una questione che da almeno dieci anni inquietava l’orizzonte intellettuale: la cosiddetta “cultura woke”, che da noi è arrivata soltanto di striscio, ha avuto un rinfresco di visibilità perché come sempre la politica porta i nodi al pettine. Qualcuno del sedicente “campo largo” ne ha preso le distanze, il Pd tace o trama nell’ombra; ma intanto questi nodi si sono indu

Walter Siti
Walter Siti
Walter Sitiscrittore

Saggista, scrittore italiano e critico letterario: dopo aver pubblicato saggi su E. Montale e S. Penna (fra gli altri), è divenuto il curatore dell’opera completa di P.P. Pasolini per la collana I Meridiani di Mondadori. Scrittore di romanzi quali Scuola di nudo (1994), Un dolore normale (1999), Troppi paradisi (2006), Il contagio (2008), Autopsia dell’ossessione (2010), Resistere non serve a niente (2012, Premio Mondello 2013 e vincitore al Premio Strega 2013), Il realismo è l'impossibile (2013), Exit strategy (2014), La voce verticale - 52 liriche per un anno (2015) e Bruciare tutto (2017); nel 2018, il pamphlet Pagare o non pagare e il romanzo Bontà (2028); La natura è innocente (2020).