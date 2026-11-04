Non c’è né fila né solennità: sui 28 gradini della Scala Santa

Cosa si viene a fare qui? È una penitenza e una richiesta, un desiderio e tanta paura di non ottenerlo. Sulla scala che secondo la tradizione ha fatto Gesù per arrivare a Ponzio Pilato, i pellegrini hanno gli occhi chiusi e pregano sottovoce. Mi sento in colpa e non abbastanza in colpa: è la mia volontà ad affacciarsi richiedendo un po’ di solennità