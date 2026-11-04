Non c’è né fila né solennità: sui 28 gradini della Scala Santa

Cosa si viene a fare qui? È una penitenza e una richiesta, un desiderio e tanta paura di non ottenerlo. Sulla scala che secondo la tradizione ha fatto Gesù per arrivare a Ponzio Pilato, i pellegrini hanno gli occhi chiusi e pregano sottovoce. Mi sento in colpa e non abbastanza in colpa: è la mia volontà ad affacciarsi richiedendo un po’ di solennità
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Finzioni, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Quando ti pare che la claustrofobia stia per vincere, e ti senti stritolato dentro e da te stesso, può sempre capitare una telefonata. Così mi succede un pomeriggio di ottobre che pare estate – la nuova estate permanente – proprio mentre non riesco a fare quello che dovrei. È Lorenza. Come stai? Rispondo come si risponde a queste domande (che non andrebbero poste); lei: andiamo oggi, io: no non posso sto lavorando, ma senza grandi risultati, lei: esco ora e anche tu dovresti, io: ci vediamo lì.