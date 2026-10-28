Quelle vite normali diventate straordinarie, Nord Sud Ovest Est va oltre gli 883

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La seconda attesissima stagione della serie Sky dedicata alla “leggendaria storia degli 883” (naturalmente intitolata “Nord Sud Ovest Est” come l’album della consacrazione del 1993) comincia con un insolito e spiazzante espediente narrativo: il Max Pezzali interpretato da Elia Nuzzolo guarda in camera e si rivolge direttamente agli spettatori abbattendo la quarta parete, per raccontare una storia che parte da lontano e che somiglia molto a quella dei due amici di Pavia. Nella grigia Torino di in