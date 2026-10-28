Il secondo atto

Quelle vite normali diventate straordinarie, Nord Sud Ovest Est va oltre gli 883

Paolo Carelli
28 ottobre 2026 • 19:40
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La nuova stagione, come quella precedente, fa quel che una buona serie deve fare: costruire rimandi interni tra gli episodi, disseminare indizi che verranno poi raccolti, sottrarre pezzi di cronologia per sostituirli con dettagli che lo spettatore saprà cogliere immediatamente

La seconda attesissima stagione della serie Sky dedicata alla “leggendaria storia degli 883” (naturalmente intitolata “Nord Sud Ovest Est” come l’album della consacrazione del 1993) comincia con un insolito e spiazzante espediente narrativo: il Max Pezzali interpretato da Elia Nuzzolo guarda in camera e si rivolge direttamente agli spettatori abbattendo la quarta parete, per raccontare una storia che parte da lontano e che somiglia molto a quella dei due amici di Pavia. Nella grigia Torino di in

Paolo Carelli
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Paolo Carelli

Paolo Carelli è ricercatore presso la Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove insegna Teoria e tecnica dei media e altri corsi su televisione e comunicazione nelle sedi di Milano e Brescia. Svolge attività di ricerca presso il CeRTA - Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi dello stesso ateneo ed è titolare del corso di "Storia della tv italiana" al Master "Fare Tv. Management del Broadcasting e dello Streaming"