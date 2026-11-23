Il terremoto del 23 novembre 1980 nel piano sequenza realizzato dal regista Edoardo Sandulli. «Ho voluto scavare nell'animo delle persone per capire le macerie che ci sono rimaste dentro»
Novanta secondi. La macchina da presa rimane immobile davanti a un tavolo di trofei, mentre la tragedia si consuma fuori dall'inquadratura. Tonino è rimasto intrappolato in una stanza, sua moglie Assunta cerca disperatamente di salvarlo, ma alla fine un vicino è costretto a trascinarla fuori. È così che il regista Edoardo Sandulli, classe 1993, ha scelto di ricostruire la scossa più violenta del terremoto che il 23 novembre 1980 devastò l'Irpinia: un lungo piano sequenza che racconta la morte de