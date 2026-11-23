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Novanta secondi. La macchina da presa rimane immobile davanti a un tavolo di trofei, mentre la tragedia si consuma fuori dall'inquadratura. Tonino è rimasto intrappolato in una stanza, sua moglie Assunta cerca disperatamente di salvarlo, ma alla fine un vicino è costretto a trascinarla fuori. È così che il regista Edoardo Sandulli, classe 1993, ha scelto di ricostruire la scossa più violenta del terremoto che il 23 novembre 1980 devastò l'Irpinia: un lungo piano sequenza che racconta la morte de