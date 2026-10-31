Vedere nuvole al posto di elefanti. Perché parliamo di rivolta “casuale”

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Quand’è che finiamo per chiamare random quello che non comprendiamo? L’ossessione per la randomness merita attenzione, perché è anche un tratto dei sistemi rigidi, dei regimi

Mi incuriosisce un aspetto della ribellione contemporanea, e per ribellione intendo non solo le manifestazioni di piazza, perché il discorso può essere esteso. Mi incuriosisce il fatto che sia sempre più descritta come espressione di una qualità precisa: la randomness. La parola randomness si traduce con casualità, aleatorietà, ma il termine inglese è più carico di significati. I detrattori della ribellione diranno che chi si ribella in verità fa casino a caso (il bisticcio di parole è voluto).