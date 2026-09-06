l’anteprima del documentario sui 30 anni della band

Gli Oasis senza finzioni, più che un doc è un kolossal

Teresa Marchesi
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06 settembre 2026 • 07:00

Si stenta a chiamare documentario il kolossal che ruba il titolo alla canzone, in anteprima alla Mostra – fuori concorso – e nelle sale in Italia dal 10 settembre. Oasis-Don’t look back in anger cavalca tra passato e presente, testi e sound di Noel che la generazione dei padri, quella degli anni Novanta, ha passato nel sangue dei figli

Take me to the place where you go/ Where nobody knows/ If it’s night or day/ But please don’t put your life in the hands/ Of a rock and roll band/ Who’ll throw it all away: è una strofa profetica di Don’t look back in anger, hit degli Oasis che compie trent’anni (è del 1996), come ne compie giusto settanta il rivoluzionario testo teatrale di John Osborne che aveva consacrato la frase, ma in positivo. Si stenta a chiamare documentario il kolossal che ruba il titolo alla canzone, in anteprima alla

Teresa Marchesi
Teresa Marchesi
Teresa Marchesi

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.