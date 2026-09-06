Gli Oasis senza finzioni, più che un doc è un kolossal

Si stenta a chiamare documentario il kolossal che ruba il titolo alla canzone, in anteprima alla Mostra – fuori concorso – e nelle sale in Italia dal 10 settembre. Oasis-Don’t look back in anger cavalca tra passato e presente, testi e sound di Noel che la generazione dei padri, quella degli anni Novanta, ha passato nel sangue dei figli
Take me to the place where you go/ Where nobody knows/ If it’s night or day/ But please don’t put your life in the hands/ Of a rock and roll band/ Who’ll throw it all away: è una strofa profetica di Don’t look back in anger, hit degli Oasis che compie trent’anni (è del 1996), come ne compie giusto settanta il rivoluzionario testo teatrale di John Osborne che aveva consacrato la frase, ma in positivo. Si stenta a chiamare documentario il kolossal che ruba il titolo alla canzone, in anteprima alla