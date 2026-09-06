Gli Oasis senza finzioni, più che un doc è un kolossal

Si stenta a chiamare documentario il kolossal che ruba il titolo alla canzone, in anteprima alla Mostra – fuori concorso – e nelle sale in Italia dal 10 settembre. Oasis-Don’t look back in anger cavalca tra passato e presente, testi e sound di Noel che la generazione dei padri, quella degli anni Novanta, ha passato nel sangue dei figli