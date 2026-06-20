not all (older) men

Ok, boomer: ci sono boomer ok, almeno secondo le popstar

Giulia Pilottieditor
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20 giugno 2026 • 16:27

A un certo punto, noncuranti delle definizioni abbiamo deciso chiamare così tutti gli over 45. E di detestarli. Ma ora un duetto di Olivia Rodrigo e la cover del nuovo album di Charli XCX mostrano che i tempi are a-changing

A Bologna, per l’ultimo dell’anno, è tradizione bruciare il Vecchione. È un’usanza assolutamente letterale: si saluta l’anno che è passato buttando nel fuoco un grosso fantoccio di un vecchio signore, simbolo di tutti gli impicci e le brutture che vengono lasciate alle spalle. Una pratica non diversa da quella che a un certo punto abbiamo deciso di adottare nei confronti degli uomini dai 45 anni in su. Da qualche tempo “boomer” è diventata l’etichetta onnicomprensiva che ci ha aiutato negli anni

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Giulia Pilotti
Giulia Pilotti
Giulia Pilottieditor

Nata a Roma nel 1992, cresciuta a Parma, ora vive a Milano. Ha studiato comunicazione e editoria, lavora in un’agenzia letteraria.