Ok, boomer: ci sono boomer ok, almeno secondo le popstar

A un certo punto, noncuranti delle definizioni abbiamo deciso chiamare così tutti gli over 45. E di detestarli. Ma ora un duetto di Olivia Rodrigo e la cover del nuovo album di Charli XCX mostrano che i tempi are a-changing

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A Bologna, per l’ultimo dell’anno, è tradizione bruciare il Vecchione. È un’usanza assolutamente letterale: si saluta l’anno che è passato buttando nel fuoco un grosso fantoccio di un vecchio signore, simbolo di tutti gli impicci e le brutture che vengono lasciate alle spalle. Una pratica non diversa da quella che a un certo punto abbiamo deciso di adottare nei confronti degli uomini dai 45 anni in su. Da qualche tempo “boomer” è diventata l’etichetta onnicomprensiva che ci ha aiutato negli anni