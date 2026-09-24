Oltre la “crisi del vino”: la sua tradizione è cambiare sempre

Ogni volta che cambiano i consumi, qualcuno annuncia la morte del vino. E ogni volta il vino fa quello che ha sempre fatto: cambia. Nei decenni non è stato sostituto dalla Coca-Cola e ha resistito alle guide, alle degustazioni e all’enoturismo. Così il settore ha saputo reinventarsi, salvo raccontarci ogni volta che non era cambiato