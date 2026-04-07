il saggio

Oltre il personalismo spinto: il carisma è un’idea plurale

Mariano Crocefilosofo
07 aprile 2026 • 18:55

Ripercorrendo la storia di questo concetto se ne riscopre una dimensione comunitaria: un processo sociale che sovraccarica un dato individuo di un compito di salvezza collettiva. Lo fa Paolo Napoli in un saggio che evidenzia i rischi insiti nell’essere leader carismatici

Chi si ritrovasse in un esercizio collettivo di glossolalia canora non si stupirebbe nel vedere il signore di mezz’età, incontrato poco prima a leggere il giornale al bar antistante la chiesa, che snocciola ora il frasario dell’aramaico più disinvolto, mentre la nipote minorenne, in piedi accanto a lui, dimostra una conoscenza dell’ebraico antico da consumata esegeta veterotestamentaria. Il canto in lingue, d’altra parte, è un dono dello Spirito Santo: uno dei carismi descritti nel Nuovo Testame

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Mariano Croce
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Mariano Crocefilosofo

Mariano Croce insegna filosofia politica presso Sapienza Università di Roma